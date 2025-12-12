Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan olevan äärimmäisen turhautunut sekä Venäjään että Ukrainaan.
Euroopan johtajia on määrä kokoontua lauantaina Pariisiin keskustelemaan Ukrainan tilanteesta, kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt.
Asiasta uutisoi muun muassa uutissivusto Axios.
Axiosin mukaan lauantain tapaamiseen on osallistumassa edustajia ainakin Ukrainasta, Ranskasta, Saksasta ja Britanniasta. Leavittin sanoo, että on vielä epävarmaa, lähettääkö Yhdysvallat edustajaa neuvotteluihin.
Leavittin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on äärimmäisen turhautunut sekä Venäjään että Ukrainaan.