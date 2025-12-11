Ukrainan presidentti kertoo, että vaalit on mahdolliset järjestää, mikäli maahan saadaan aselepo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo maansa toivovan, että Yhdysvaltain mahdollisille turvatakuille saadaan hyväksyntä maan kongressilta, jotta niistä saataisiin laillisesti sitovia.



Zelenskyi kommentoi asiaa torstaina halukkaiden koalition maiden kokouksessa pitämässään puheessa, joka julkaistiin presidentinkanslian sivuilla. Zelenskyi oli keskustellut Yhdysvaltain edustajien kanssa mahdollisista turvatakuista noin tuntia ennen koalition kokousta.



– Työskentelemme asiakirjan kehysten parissa. Sen on oltava tarpeeksi voimakas toimiakseen. Uskomme, että tämä asiakirja pitäisi hyväksyttää Yhdysvaltain kongressilla. Se tietäisi todellisia ja laillisesti sitovia turvatakuita maallemme, Zelenskyi sanoi.



Toimivat turvatakuut tarvitsevat hänen mukaansa myös Euroopan maiden ja halukkaiden koalition tukea.

– Olemme valmiita työskentelemään presidentti Trumpin kanssa missä tahansa muodossa. -- Voimme yrittää pitää vaalit. Ukraina ei piilottele demokratialta.



Zelenskyin mukaan vaalien järjestäminen edellyttää kuitenkin aselepoa ainakin äänestyksen ja muun vaaliprosessin ajaksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on "äärimmäisen turhautunut" sekä Venäjään että Ukrainaan, kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt. Leavittin mukaan Trump ei halua enää puhetta vaan toimintaa lähes neljä vuotta kestäneen sodan päättämiseksi.

Donetsk ja Zaporizhzhjan voimala kiistana

Aiemmin torstaina Zelenskyi kertoi, että Yhdysvaltain kanssa käytävissä neuvotteluissa suurinta erimielisyyttä aiheuttavat Donetskin alueen ja Zaporizhzhjan ydinvoimalan kohtalot.