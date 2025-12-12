Tasavallan presidentin matkasuunnitelmat muuttuivat viime tingassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei matkustakaan Yhdysvaltojen Texasiin ensi viikon alussa. Stubb kertoi muutoksesta hetki sitten tiedotustilaisuudessaan valtiovierailullaan Hollannissa.

Matkan perumisen syy on Ukrainan rauhanneuvottelujen edistäminen, minkä vuoksi Stubb haluaa pysyä Euroopan mantereella.

Presidentti osallistuu alkuviikosta Euroopassa käytäviin keskusteluihin liittyen Ukrainan rauhanneuvotteluihin.



Stubb ei lehdistötilaisuudessa kuitenkaan kertonut tarkempia tietoja niistä neuvotteluista, joihin on ensi viikolla osallistumassa. Hän ei kommentoinut mediatietoja, jonka mukaan Saksan Berliinissä järjestettäisiin kokous aiheesta jo maanantaina.

– Berliini on hieno kaupunki. Saksalaiset tiedottavat, Stubb vastasi kysymykseen aiheesta.

Stubbin piti matkustaa Texasiin Yhdysvaltoihin, missä ensi tiistaina Forth Worthissa Suomelle luovutetaan ensimmäinen F-35-hävittäjä. Suomea edustaa tilaisuudessa puolustusministeri Antti Häkkänen.

Stubbin oli myös tarkoitus osallistua Suomen Houstonin pääkonsulaatin avajaisiin ensi maanantaina.

Zelenskyi Berliinissä

Saksalaismedian mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi matkustaa maanantaina Berliiniin, johon on tiettävästi matkustamassa myös Saksan, Britannian, Ranskan ja Ukrainan johtajat keskustelemaan Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Toistaiseksi ei tiedetä, osallistuuko tapaamiseen myös Yhdysvaltain edustajia.