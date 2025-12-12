Ukraina on tänään ilmoittanut vallanneensa takaisin kaksi kylää Harkovan alueella maan koillisosassa.
Ukrainalainen sotilasyksikkö kertoo lisäksi vallanneensa asuinalueita Kupjanskin kaupungin pohjoisosassa.
Venäjä miehitti Kupjanskin hyökkäyssotansa alkuvaiheessa 2022, mutta Ukraina valtasi kaupungin takaisin saman vuoden syksyllä.
Kupjanskista on käyty kiivaita taisteluita viime kuukausina. Marraskuun lopussa Venäjä julisti vallanneensa sen jälleen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo käyneensä tapaamassa ukrainalaisjoukkoja lähellä Kupjanskia.