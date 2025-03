Zelenskyi kommentoi Trumpin ja Putinin keskustelua: Venäjä ei valmis lopettamaan sotaa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin ehdot aselepoon suostumiselle osoittavat, ettei Venäjä ole valmis lopettamaan sotaa, vaan Venäjä haluaa heikentää Ukrainaa.

– He eivät ole valmiita lopettamaan sotaa, niin kuin näemme. He eivät ole edes valmiita ensimmäiseen askeleeseen, joka olisi aselepo. Venäjän presidentin Vladimir Putinin tarkoituksena on ainoastaan heikentää Ukrainaa, Volodymyr Zelenskyi sanoo.

Sen sijaan Yhdysvaltain ehdottamaan 30 päivän tulitaukoon energiainfrastruktuurikohteisiin tehtäviin iskuihin Zelenskyi sanoo Ukrainan suhtautuvan myönteisesti, mutta tarvitsevan siitä vielä lisää yksityiskohtia.

– Saatuamme yksityiskohtia Yhdysvaltain presidentiltä annamme vastauksemme, Zelenskyi sano.

Zelenskyin mukaan Yhdysvaltojen tulisi toimia aselevon takaajana. Zelenskyin mukaan Ukraina on valmis pidättäytymään iskuista niin kauan kuin Venäjäkin tekee niin.

Presidentti sanoi Ukrainan joukkojen pysyvän Kurskin alueella Venäjällä niin kauan kuin Ukraina kokee sen tarpeelliseksi.

– Ukraina suorittaa tehtävää Kurskissa. Ukrainan armeija on siellä ja pysyy siellä niin kauan kuin me tarvitsemme tätä operaatiota.

Zelenskyin mukaan Venäjä valmistelee uusia hyökkäyksiä Sumyn, Zaporizhzhjan ja Harkovan alueille lähikuukausina aiheuttaakseen maksimaalista painetta Ukrainalle. Presidentti toteaa, että kaikkien ukrainalaisten sotavankien luovuttaminen osoittaisi todellista hyvää tahtoa neuvotteluissa.

Zelenskyi myös huomauttaa, että neuvottelut ilman Ukrainaa eivät johda tuloksiin.

Zelenskyi saapui tänään vierailulle Suomeen.

