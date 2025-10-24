Tutkijat uskovat EU:n lopulta käyttävän Venäjän jäädytetyt varat Ukrainan eduksi.
Euroopan unionissa jäädytettyjen Venäjän miljardien käyttäminen Ukrainan hyväksi vähintään lykkääntyy.
EU:n huippukokouksen poliittisen päätöksen puute on "pettymys", mutta ymmärrettävä sellainen, arvioivat tutkijat MTV Uutisille ja STT:lle.
– Onhan tämä valitettavaa. Nyt olisi ollut todella hyvä ajankohta, kun Yhdysvallat juuri ilmoitti öljy-yhtiöiden pakotteista. Euroopan unionilla olisi ollut sauma luoda lisämomentumia Venäjää vastaan, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku MTV Uutisille.
– Totta kai on suuri pettymys, että loppujen lopuksi ei päästy sopuun tästä korvauslainaehdotuksesta, johon liittyivät ne suurimmat odotukset. Se olisi tietysti ollut todella käänteentekevä päätös, toteaa johtava tutkija Sini-Kukka Saari STT:lle.
Niin sanottu sotakorvauslaina olisi ollut 140 miljardin euron arvoinen.
Syy vesitettyyn muotoiluun on Belgia, jonka Euroclear-rahoituslaitoksessa valtaosa Venäjältä jäädytetyistä varoista sijaitsee.
Belgia on ollut huolissaan itselleen lankeavista oikeudellisista ja taloudellisista seurauksista, mikäli laina annetaan Ukrainalle.
EU-johtajat etsivät torstaina useita tunteja ratkaisuja Belgian huoliin, mutta eivät ilmeisesti onnistuneet täysin vakuuttamaan maata.
– Kaikkihan tämä oli tiedossa. Eihän Belgia missään vaiheessa salannut näitä vaatimuksiaan. Korvauslainasuunnitelma itsessään on monella tapaa kompromissi, siinä on jo lähtökohtaisesti pyritty ottamaan huomioon näitä Belgian huolia, Saari sanoo.
Belgian pääministeri Bart De Wever torstaina Brysselissä.AFP / Lehtikuva
Huippukokouksen alla nostettiin odotuksia siitä, että Ukrainan pitkään vaatimat jäädytetyt varat siirtyisivät Venäjää hyökkäystä vastaan taistelevien ukrainalaisten hyödyksi.
Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan Ukrainassa kyllä ymmärretään, että tässä kestää.
Maalla on lisäksi ollut tällä viikolla aihetta iloon, sillä sekä EU että ennen kaikkea Yhdysvallat määräsivät uusia tuntuvia pakotteita Venäjälle. Nämä olivat presidentti Donald Trumpin toisen presidenttikauden ensimmäiset amerikkalaispakotteet Kremlin sotakassalle.
– EU on hyvin hidas. Niin pitkään kuin EU:n selkä ei ole seinää vasten, kaikki ottaa aikansa,Nizhnikau sanoo MTV Uutisille.
Huippukokouksen yhteydessä Eurooppa lupasi Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, että EU löytää rahat Ukrainalle rahat seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Zelenskyi kuvasi torstain huippukokouksen antia hyväksi ja esiintyi itsevarmana siitä, että laina lopulta saadaan.
– Ukrainalle sillä ei ole väliä, miten nämä budjetista puuttuvat rahat löydetään, kunhan ne päätyvät Ukrainalle, Nizhnikau sanoo.
Ukrainan presidentti Zelenskyi Brysselissä.AFP / Lehtikuva
Sini-Kukka Saaren mukaan EU-maiden tuki on "laskenut tuntuvasti".
– Jos tämä ei onnistu, niin on todella vaikeaa ylläpitää riittävää tasoa Ukrainan tukemisessa. Mitään muitakaan vaihtoehtoja ei ole pystytty keksimään, ja paine kasvaa tämän korvauslainan saamiseksi läpi, Saari arvioi.
Nizhnikau uskoo, että kun kiireen tuntu asian suhteen Euroopan unionissa kasvaa riittävästi, päätös Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä Ukrainan hyväksi saadaan tehtyä.
Saari toivoo samaa. Asia voisi kenties edetä joulukuun huippukokoukseen mennessä, kuten pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutteli kokouksen jälkeen.
– Uskon ja toivon, että tämä asia etenee, vaikkakin harmistuttavan hitaasti. Myös komission kommentit näyttäisivät viittaavan siihen, Saari sanoi STT:lle.