Katso video: Venäjä-pakotteet kiristyvät– nyt isketään energiatuotantoon ja rahavirtoihin.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Ryhor Nizhnikaun mukaan Ukrainassa kyllä ymmärretään, että tässä kestää.

– EU on hyvin hidas. Niin pitkään kuin EU:n selkä ei ole seinää vasten, kaikki ottaa aikansa, Nizhnikau sanoo MTV Uutisille.

"Uskon ja toivon, että tämä etenee"

– Ukrainalle sillä ei ole väliä, miten nämä budjetista puuttuvat rahat löydetään, kunhan ne päätyvät Ukrainalle, Nizhnikau sanoo.

– Jos tämä ei onnistu, niin on todella vaikeaa ylläpitää riittävää tasoa Ukrainan tukemisessa. Mitään muitakaan vaihtoehtoja ei ole pystytty keksimään, ja paine kasvaa tämän korvauslainan saamiseksi läpi, Saari arvioi.