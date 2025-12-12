Zelenskyi saapuu maanantaina Berliiniin saksalaislehden tiedon mukaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapuu Berliiniin liittokanslerin Friedrich Merzin luo maanantaina Bild-lehden mukaan.
Bild-lehti kertoo saaneensa tiedon turvallisuuspiireistä. Saksan liittohallitus ei vahvistanut asiaa Bild-lehdelle.
Lehti kertoo, että keskusteluja on tarkoitus käydä Saksan, Iso-Britannian, Ranskan ja Zelenskyin kanssa.
On vielä epäselvää osallistuuko Yhdysvaltojen edustaja keskusteluihin.
Lähteidensä lisäksi Bild kertoo, että maanantaille on ilmoitettu myös erilaisia turvallisuustoimenpiteitä.
Esimerkiksi Berliinin lentokentille on ilmoitettu valtiovierailusta ja toimenpiteistä, joita otetaan käyttöön erittäin korkeiden valtionvieraiden vierailujen yhteydessä.
Aiemmin on myös kerrottu, että Euroopan johtajia on määrä kokoontua lauantaina Pariisiin keskustelemaan Ukrainan tilanteesta.