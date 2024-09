Auttaako hunaja oikeasti yskään? Ylilääkäri vastaa

Toimiiko hunaja oikeasti yskään?

– Kyllä se oikeasti on ihan tutkittua, että hunajasta on apua yskään. Se mekanismi on vähän avoin, mutta arvellaan, että se liittyy siihen, että se hunaja vähän niin kuin sokeroi niitä limakalvon hermopäitä siellä nielussa ja lievittää sitä kutinaa ja kurkun tuntemusta. Siinä on runsaasti sokeria, niin se edesauttaa sitä liman tuloa sieltä ylös, Järvinen selittää.