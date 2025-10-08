Turvapaikanhakijoille majoitusta tarjoava yritys on tienannut Britanniassa yli 200 miljoonaa euroa viidessä vuodessa asuttamalla siirtolaisia väitetysti kauheissa oloissa, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Clearsprings Ready Homes -niminen brittiyritys on tehnyt BBC:n mukaan lähes 187 miljoonan punnan, eli noin 215 miljoonan euron, voitot solmittuaan sopimuksen turvapaikanhakijoiden majoituspalveluista Britannian sisäministeriön kanssa vuonna 2020.

Yritys on yksi kolmesta diilin saaneista.

Clearsprings majoittaa noin 30 000:ta turvapaikanhakijaa Etelä-Englannissa, Lontoossa ja Walesissa, ja käyttää majoittamiseen muun muassa hotelleja.

Syömäkelvotonta ruokaa

Hyväntekeväisyysjärjestöt ja asiantuntijat ovat kritisoineet yritystä siitä, että se maksaa alihankkijoilleen mahdollisimman vähän ja ottaa voitot itselleen, vaikka turvapaikanhakijat elävät väitetysti kurjissa oloissa.

Kesän aikana majapaikoissa asuneet turvapaikanhakijat ovat kertoneet BBC:lle hotellien tarjoavan heille muun muassa syömäkelvotonta ruokaa.

Lukuisat eri hyväntekeväisyysjärjestöt taas ovat sanoneet joutuneensa ruokkimaan Clearspringsin toimipaikoissa majoittuneita nälkäisiä lapsia.

– Jos vanhempi ruokkisi lastaan tällä tavalla, sitä kutsuttaisiin laiminlyönniksi – mutta näin tapahtuu laitoksissa, yksi BBC:n haastattelema lääkäri kertoi.

– Jotkut ihmiset luulevat, että elämme paratiisissa, mutta yritä elää turvapaikanhakijana vaikka vain yksi päivä, kun patjat ovat likaisia ja wc:tkin rikki, yksi Etelä-Amerikasta kotoisin oleva turvapaikanhakija kommentoi BBC:lle.

Hänen mukaansa tarjolla on ollut paitsi vanhentunutta myös hyvin yksipuolista ruokaa. Aterioista puuttuvat esimerkiksi hedelmät, vihannekset ja proteiini.

Hän sanoo keittäneensä munia huoneensa vedenkeittimessä, koska se on ollut ainoa tapa saada proteiinia tyttärelle.

Osa naisista taas on väittänyt saaneensa vain seitsemän terveyssidettä kuukautisia kohti.

Hotelleilla rahoiksi

Clearsprings myöntää, että turvapaikanhakijoiden majoittaminen hotelleissa on ihmisten kannalta kehnompi ratkaisu ja yritykselle tuottoisampaa kuin pitkäaikaisen majoituksen järjestäminen.

Yritys sanookin pyrkivänsä siirtämään ihmisiä vähitellen pitkäaikaisiin asumisratkaisuihin.

Yritys on kertonut Britannian parlamentille aikovansa lisäksi sijoittaa osan saamistaan voitoista esimerkiksi sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Sisäministeriö kertoo taas itse vähentäneensä omia kulujaan esimerkiksi palauttamalla 35 000 turvapaikanhakijaa.

Ministeriö sanoo myös tarkastaneensa sopimuksia ja saaneensa ylimääräiset voitot takaisin viideltä toimittajalta.

BBC:n tietojen mukaan hallitus myös harkitsee vaihtoehtoja yksityisille hotellipalveluille. Niiden sijaan voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sotilaskohteita.

Lue myös: Trumpin päätös iskee satojen tuhansien kouluarkeen ja voi lisätä turvapaikanhakua Eurooppaan

Yrityksen perustaja kuuluu Britannian rikkaimpiin

Clearspringsin perustaja, miljardööri Graham King on tällä hetkellä yksi Britannian rikkaimmista ihmisistä.

Hänen yhtiölleen on maksettu lähes 210 miljoonaa euroa osinkoja vuoden 2020 jälkeen.

Clearsprings on maksanut 17 miljoonaa puntaa myös Bespoke Strategy Solutions Ltd -nimiselle offshore-yritykselle, joka sijaitsee Arabiemiraateissa.

Clearspringsin mukaan kyseessä on eräänlainen liiketoiminnan neuvontapalveluja tarjoava yritys, mutta BBC ei löytänyt siitä selvää tietoa, ja yksi samanniminen taho kiisti yhteyden.

Median haastattelema verotutkija kutsui järjestelyä vähintään epätavalliseksi.

Clearspringsin sopimus hallituksen kanssa on voimassa vuoteen 2029, mutta siihen sisältyy purkumahdollisuus ensi vuonna.