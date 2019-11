Nykyaikaisilla orjamarkkinoilla ihmisiä shoppaillaan puhelimella kuin vaatteita – toimittajaryhmä paljasti Instagramissakin tapahtuvan pimeän kaupan

Se on vain yksi tuhansista myynti-ilmoituksista, jonka BBC:n toimittajat löysivät tutkiessaan Kuwaitin laitonta kotiapulaisten laitonta kauppaa suosittujen sovellusten avulla. Kauppaa käydään muun muassa Facebookin omistamassa, suositussa Instagram-palvelussa ja sovelluksissa, jossa yksityishenkilöt voivat käydä kauppaa keskenään.

Sovellukset ovat Googlen ja Applen sovelluskaupasta ja täten myös niiden hyväksymiä. Myynti-ilmoitusten näkyvyyden lisäämiseksi on käytetty mainosrahaa ja kaupallisesti tehokkaita aihetunnisteita eli hashtageja, jolla ostajat löytävät ilmoitukset. Ainakin yhdessä sovelluksessa on kotiapulaisille oma myyntikategoriansa.

– Se mitä he tekevät, on verkossa toimivan orjakaupan tukemista, sanoo Urmila Bhoola, YK:n nykyaikaisen orjuuden erikoisraportoija BBC:lle viitaten edellä mainittuihin suuryrityksiin, jotka eivät puutu alustoillaan tapahtuviin asioihin.

Etninen tausta vaikuttaa hintakategoriaan

Ilmoitus, jossa kaupattiin hymyilevää afrikkalaista, oli peräisin 4Sale-sovelluksesta. Se on kuwaitilainen puhelinsovellus, jonka avulla yksityishenkilöt käyvät kauppaa keskenään. Siellä myydään muun muassa käytettyjä autoja, elektroniikkaa ja pientavaroita. Sekä ihmisiä.

BBC:n toimittajat selvittivät, että sovelluksessa haluamansa kotiapulaisen etsinnässä voi käyttää apunaan ”filttereitä”, eli suodattaa joukosta sopiviin kriteereihin sopivat ilmoitukset. Yksi suodattimista on esimerkiksi kotiapulaisen etninen tausta. Se myös vaikuttaa hintaan, sillä jotkut kansallisuudet ovat kalliimmassa hintaluokassa kuin toiset.

Halukkaiksi ostajiksi naamioituneet toimittajat kohtasivat runsaasti rasistista kielenkäyttöä kotiapulaisia kaupittelevilta myyjiltä. Toimittajien mukaan he käyttäytyivät siten, kuin olisivat näiden ihmisten ”omistajia”. He kehottivat ostajia useita kertoja loukkaamaan kotiapulaisen ihmisoikeuksia esimerkiksi kieltämällä vapaa-ajan.

– Luota minuun, hän on todella kiva, hän nauraa ja hymyilee. Vaikka pitäisit häntä valveilla aamuviiteen, hän ei valita, mainosti eräs poliisiksi esittäytynyt mies myymäänsä työläistä.

– Tämä on tyypillinen esimerkki modernista orjuudesta. Tässä näemme, kuinka lasta myydään ja vaihdetaan kuin hän olisi esine, kuin jonkun omaisuutta, Bhoola sanoo.

Lain mukaan kotiapulainen ei saa vaihtaa työpaikkaa

Kuwaitissa ulkomaalaisten kotiapulaisten käyttö on yleistä: noin neljän miljoonan asukkaan maassa on Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön mukaan jopa 660 000 kotiapulaista, jotka ovat siirtolaistaustaisia. He ovat erittäin alttiita riistolle ja hyväksikäytölle.