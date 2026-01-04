Kohteena oli Isisin todennäköisesti asevarastona käyttämä tila.
Britannia kertoo iskeneensä yhdessä Ranskan kanssa äärijärjestö Isisin maanalaiseen kohteeseen Syyriassa. Asiasta kertoo Britannian puolustusministeriö.
Ministeriö kertoo iskujen onnistuneen. Kohteena oli ministeriön mukaan Isisin todennäköisesti asevarastona käyttämä tila.
Isku kohdistui muinaisen Palmyran kaupungin pohjoispuolelle Syyrian keskiosassa.
Ministeriön tiedotteen mukaan alueella ei ole siviiliasutusta, eikä isku vaarantanut siviilejä.
Isis nujerrettiin Syyrian alueellisena voimatekijänä jo vuonna 2019, mutta järjestöllä on yhä toimintaa erityisesti maan aavikkoalueilla.
Huippuvuosinaan Isis hallitsi muun muassa Palmyran kaupunkia, jossa sijaitsee useita Unescon listaamia muinaisrauniokohteita.
Viime kuussa Yhdysvaltojen mukaan yksittäinen Isisin asemies Palmyrassa hyökkäsi yhdysvaltalaisia vastaan.
Ampumisessa kuoli kaksi yhdysvaltalaissotilasta ja yksi yhdysvaltalaissiviili.
Vastaiskuna Yhdysvallat kertoi iskeneensä kymmeniin Isisin kohteisiin Syyriassa.