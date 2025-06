EU haluaa helpottaa turvapaikanhakijoiden lähettämistä "turvallisiin kolmansiin maihin" –ihmisoikeusjärjestöiltä tyrmäys

EU-maat, Suomi mukaan lukien, saisivat jättää turvapaikanhakijan turvapaikkahakemuksen tutkimatta.

On kulunut tasan vuosikymmen siitä, kun EU:ta ravisteli erityisen laaja pakolaiskriisi.

Viimeksi EU julkisti toukokuussa suunnitelman, jolla on tarkoitus helpottaa turvapaikanhakijoiden lähettämistä "turvallisiin kolmansiin maihin" unionin ulkopuolella. EU-maat, myös Suomi, saisivat jättää turvapaikanhakijan turvapaikkahakemuksen tutkimatta, jos hakijan katsotaan voivan saada suojelua muualla.

Palautetuilla siirtolaisilla ei itsellään tarvitsisi olla minkäänlaista yhteyttä lähetettävään maahan tai tietoa siitä. Pelkkää kauttakulkua turvallisen kolmannen maan kautta ennen EU:hun saapumista voitaisiin pitää riittävänä yhteytenä "turvallisen kolmannen maan" käsitteen soveltamiseksi, ehdotuksessa sanotaan.

Turvalliseksi katsottuun maahan voitaisiin myös lähettää, jos kyseisen unionin ulkopuolisen maan kanssa on tehty sopimus tai järjestely.

Maat turvallisia?

Tällaisten turvalliseksi katsottujen maiden listalla ovat tällä hetkellä Kosovo, Bangladesh, Kolumbia, Egypti, Intia, Marokko ja Tunisia. Näiden maiden turvallisuudesta on jäsenmaidenkin keskuudessa eriäviä mielipiteitä – Kosovoa kaikki EU-maat eivät ole edes tunnustaneet itsenäiseksi valtioksi.

Esimerkiksi Kolumbia on tunnettu huumekartelleistaan ja maailman suurimmasta kokaiinin tuotannostaan. Tunisian rajaviranomaiset puolestaan ovat YK:n sisäisen tiedonannon mukaan työntäneet siirtolaisia Libyaan, jossa heitä on käytetty pakkotyöhön, kidutettu ja surmattu, kertoi tiedonannon nähnyt Reuters viime vuonna.

EU:n maahanmuutosta vastaava komissaari Magnus Brunner on kuvaillut ehdotusta työkaluksi, joka auttaisi jäsenvaltioita käsittelemään turvapaikkahakemuksia tehokkaammin.

– EU-maat ovat olleet merkittävän muuttopaineen alla viimeisen vuosikymmenen ajan, Brunner perusteli toukokuussa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Paine EU:n jäsenmaista hillitä maahantulijoiden määrää ja helpottaa karkotuksia on kasvanut. Kaikkialla unionissa tiukentunut yleinen mielipide maahanmuutosta on ruokkinut laitaoikeiston vaalivoittoja useissa jäsenvaltioissa.

Ihmisoikeusjärjestöt tyrmänneet

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet ehdotusta ja vedonneet jäsenmaihin, jotta ne tyrmäisivät sen. Amnesty Internationalin EU:n maahanmuuttoasioista vastaava edustaja Olivia Sundberg Diez syytti EU:ta vastuun pakoilemisesta.

– Sen sijaan, että EU käyttäisi loputtomasti aikaa ja resursseja vastuidensa siirtämiseen muille maille, sen tulisi investoida omiin turvapaikkajärjestelmiinsä ja antaa turvapaikanhakijoiden alkaa rakentaa elämäänsä uudelleen, Diez sanoi järjestön tiedotteessa.

Hän piti ehdotusta "kyynisenä yrityksenä kiertää EU:n pakolaisten suojeluun liittyviä vastuita" siirtämällä ne maihin, joilla on vähemmän resursseja ja kykyä tarjota pysyvää suojelua.

On "inhimillisesti tuhoisaa, kaoottista ja mielivaltaista" lähettää ihmisiä maihin, joihin heillä ei ole yhteyttä tai joissa heille ei ole saatavilla tukea tai tulevaisuudennäkymiä, Diez sanoi.

Ehdotusta on verrattu Britannian kohuttuun suunnitelmaan lähettää maahan laittomasti saapuneet siirtolaiset Ruandaan. Suunnitelma peruttiin lopulta vastustuksen takia.

EU:n ehdotus on osa viime vuonna hyväksyttyä EU:n laajaa maahanmuuttopakettia, jonka on määrä tulla voimaan 2026. Toukokuinen ehdotus "turvallisen kolmannen maan" käsitteen soveltamisesta tarvitsee vielä Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin neuvoston hyväksynnän määräenemmistöllä. Tämän on arvioitu kestävän kuukausia.