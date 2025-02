Trumpin päätös iskee satojen tuhansien kouluarkeen ja voi lisätä turvapaikanhakua Eurooppaan

Kirkon Ulkomaanapu on auttanut ugandalais- ja kenialaislapsia kouluttautumaan parempaan elämään. Yhdysvaltain antaman tuen tyrehtyminen uhkaa lopettaa toiminnan.

Yhdysvalloissa Trumpin hallitus aikoo lakkauttaa maailmanlaajuisesti jo vuosikymmeniä toimineen kehitysavun. Tarkemmin sanottuna Yhdysvaltain liittohallituksen alainen kehitysyhteistyövirasto USAID lopettaa toimintansa vähintäänkin määräaikaisesti.

Virastolla on tukikohtia yli 60 maassa. Työntekijöitä on 10 000.

Lue lisää: Trumpin mukaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAID tulee lakkauttaa

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo, että suurin osa rahoista on käytetty Aasiassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja vaikkapa Ukrainassa. Yhdysvaltain apua on annettu muun muassa nälänhädän torjumiseen, puhtaaseen veteen, poliorokotuksiin ja ylipäätään humanitaarisiin toimiin.

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön päällikkö Tapio Laakso kertoo MTV Uutisille, että Yhdysvaltain antaman kehitysyhteistyön lakkauttaminen vaikuttaa välittömästi järjestön työhön Ugandassa ja Keniassa.

– Erityisesti Ugandassa ja Keniassa olemme tukeneet nuorten koulunkäyntiä. Päätös vaikuttaa yli 200 000 pakolaisnuoren ja -lapsen koulunkäyntiin.

Kirkon Ulkomaanavun tekemä työ on ollut lähellä ihmisten arkea.

– Kouluja rakennetaan ja niihin viedään oppimateriaaleja. Tuemme opettajia työssään, mikä on pakolaistilanteissa tärkeää. On myös tarjottu nopeutettua ammattikoulutusta opinnoissa jälkeen jääneille nuorille. Tyttöjä tuetaan esimerkiksi kuukautishygienian kanssa.



Viraston lakkauttamisen on ennakoitu lisäävän pakolaistilanteiden kriisiytymistä. Kriisiytyminen voi tarkoittaa sitä, että ihmisiä ei pystytä enää auttamaan nykytasolla kohdemaassaan tai lähellä kohdemaata. Yhtenä vaikutuksena voi olla Eurooppaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen neuvonantajansa, maailman rikkain mies, Elon Musk syyttävät kehitysyhteistyövirastoa USAIDia yhdysvaltalaisten rahojen tuhlaamisesta ja väärinkäytöksistä. Kirkon Ulkomaanavun Tapio Laakso ei usko väitteisiin.

Laakso arvioi, että Euroopan valtioiden on nyt pakko reagoida Yhdysvaltain vetäytymiseen kehitysyhteistyöstä. Trumpin nuivalla politiikalla voi olla vaikutuksia Laakson arvion mukaan jopa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) toimintaan.

Katso koko keskustelu ylhäältä videolta.

Lue myös: Ukraina valmis avaamaan humanitaarisen käytävän Venäjän Kurskin alueelle