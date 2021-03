Kuntosaleja ja muita yrittäjien tiloja saa pitää auki korkeintaan 10 hengelle: Avi–STM-kiistassa ratkaisu avien eduksi –"Nyt toivomme työrauhaa"

Avin päätöksellä tietyt tilat määrätään suljettavaksi pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella 1.–14.3.2021 väliseksi ajaksi. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava.