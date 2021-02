Osa kuntosaleista avaa ovensa asiakkailleen myös huomenna – suosittu kuntosaliyrittäjä kertoo poikkeuksellisista järjestelyistä: ”Joku on savumerkeilläkin yrittänyt tavoitella”

Suosittu kuntosaliyrittäjä Jooel Vatanen valmistautuu poikkeuksellisiin oloihin salillaan Pitäjänmäessä. Uusia rajoituksia varten on kehitetty varausjärjestelmä, jonka kautta asiakkaat voivat varata itselleen treeniajan.

– Kaikki jäsenyydet on katkaistu eli asiakkaille ei lähde laskuja. Niin pitkään, kun rajoitukset jatkuvat, salille tullaan vain kertakäynnillä ajanvarauksen kautta.

– Ajanvaraus tapahtuu tasatunnein ja asiakkaalla on 60 minuuttia aikaa tulla salille ja poistua. Sitä varten on henkilökuntaa. Aina ei voi täysin asiakkaisiin luottaa. Meidän puoleltamme siis valvotaan, että rajoitukset täyttyvät.

Ristiriitaista viestintää

Ministeriö on vaatinut tilojen täyssulkua, mutta avin tartuntatautilain tulkinnan mukaan enimmillään 10 ihmistä kerrallaan sisältävät tilat saavat olla auki myös maanantaista eteenpäin.

Vatasen mukaan ristiriitainen viestintä on vaikuttanut erityisesti asiakkaisiin, joilta on sadellut yhteydenottoja erityisesti loppuviikosta.

– Somekanavissa, tekstiviestillä, puheluilla, maililla, varmaan on joku savumerkeilläkin yrittänyt tavoitella. Se on ollut niin epäselvää.

Ristiriitainen viestintä on hämmentänyt myös yrittäjää itseään.

– Siellä kaksi isompaa tahoa kiistelee vielä keskenään, kumpi on oikeassa.

Prioriteettina treenaaminen

Koronavirus on vaikuttanut suomalaisten kuntoilijoiden elämään jo noin vuoden ajan. Vatasen näkökulmasta hankalinta aikaa oli erityisesti alkuvaiheen epävarmuus.

Vatasen kuntosaliketjun saleista vain yksi sijaitsee Helsingissä. Siksi toiminta saleilla on ollut paikoin jopa normaalia.

– Minun kuntosaleillani tilanne on ollut mielestäni tosi hyvä. Ihmiset ovat jatkaneet kuitenkin treenaamista. Ehkä sellainen ihan pieni kävijämäärän lasku on ollut.

Myönteiseen tilanteeseen on Vatasen mukaan vaikuttanut merkittävästi myös salien asiakaskunta.

– Me ehkä poikkeamme normaalista. Asiakaskuntamme koostuu pitkälti aktiivisista nuorista treenaajista, joille se treenaaminen on prioriteetti elämässä. Eli se on yksi niistä asioista, joita viimeisimpänä jätetään omasta arjesta pois.