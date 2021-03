Avi laajensi sulkupäätöksen koko HUS-alueelle: Nämä tilat suljettava, jos niissä on yhtä aikaa yli kymmenen henkeä

Päätöksen mukaan sulku on voimassa 8.–14.3. ja se koskee niin julkisia kuin yksityisiä tiloja.

Pääkaupunkiseudulla ja osassa lähikuntia vastaava määräys on ollut voimassa 1.3. alkaen, avi kertoo tiedotteessaan.

– Aluehallintoviraston päätös velvoittaa toimijoita sulkemaan tilansa. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä.