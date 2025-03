Yöllinen kauhukohtaus voi säikäyttää vanhemman – tästä on kyse: "Lapsi yleensä ei itse muista siitä mitään"

Lapsen yöllinen kauhukohtaus voi säikäyttää, mutta kyseessä on vaaraton ilmiö.

Parasomnioita eli unenaikaisia erityishäiriöitä on monenlaisia. Niitä voivat olla esimerkiksi painajaiset, unissaan puhuminen, unissakävely ja yölliset kauhukohtaukset. Parasomniat ovat erityisen yleisiä lapsilla.

– Lasten uni on erilaista. Lasten uni on vielä kehittymässä. Siellä on enemmän havahtumisia, univaiheiden vaihteluita, ja tämä kehittyvä uni altistaa parasomnioille, kertoo HUSin osastonlääkäri ja unilääketieteen asiantuntija Eemil Partinen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Partisen mukaan parasomnioita ilmenee tyypillisesti unen ensimmäisen puolikkaan tai kolmanneksen aikana, kun ihminen on syvässä unessa. Lapsilla tyypillisesti on havahtumisia enemmän, ja se altistaa parasomnioille.

Vanhemmalle lapsen kauhukohtaus voi olla pelottava näky.

– Se on onneksi sivustakatsojalle pelottavampaa. Lapsi yleensä ei itse muista siitä mitään.

Kauhukohtaus voi näyttää vaaralliselta, mutta kyseessä on vaaraton ilmiö.Shutterstock

Kauhukohtaus voi kestää kauankin. Lapsi on unessa, mutta havahtuu.

– Hänen mielensä on vielä unessa, mutta hänen kehonsa on hereillä, ja siihen liittyy tyypillisesti hyvinkin voimakas tunnereaktio. Lapsi voi huutaa, poistua sängystä, jopa säntäillä, toimia jopa vähän niin kuin motoristisesti levottomasti.

Partinen neuvoo pysymään rauhallisena tilanteessa. Tilannetta voi seurata vierestä tai halutessaan rauhoitella lasta.

– Ei siinä tarvitse tehdä muuta. Onneksi ne [kohtaukset] lähtökohtaisesti ovat vaarattomia tapahtumia, Partinen sanoo.

Lääkäriin ei tarvitse olla yhteydessä, ellei kohtauksia tapahdu hyvin usein, kuten monta kertaa viikossa, tai jos on epäily kohtauksia aiheuttavasta muusta sairaudesta.

Partisen mukaan kohtaukset alkavat usein, kun lapsi on muutaman vuoden ikäinen, ja ne laantuvat murrosikään mennessä.

Aikuisilla kauhukohtaukset eivät ole kovinkaan yleisiä. Niitä voivat kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi uniapnea, levottomat jalat tai muuten huono unihygienia.

Voiko kauhukohtauksia ehkäistä? Saako unissakävelijää tai kauhukohtauksesta kärsivää herättää? Entä kummalla kyljellä kannattaa nukkua? Yllä olevalla videolla haastattelussa Eemil Partisen lisäksi fysioterapeutti ja nukkumisergonomian asiantuntija Henri Mansukoski.

