Suomen ehdokas parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon on valittu.
Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva 100 litraa sahtia on valittu Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon. Asiasta tiedottaa Filmikamari.
Elokuva kertoo sahtipitäjän siskoksista, jotka ovat luvanneet valmistaa sata litraa sahtia häihin. Sahti kuitenkin katoaa häiden alla muiden kuin häävieraiden suihin.
Suomen Oscar-raadin mielestä elokuva on epätavallisesta asetelmasta syntynyt, yleisöjä koskettava ja mieleenpainuva tragikomedia.
Pääosia näyttelevät Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka. Elokuvan Suomen ensi-ilta oli maaliskuussa.
Teemu Nikki on ohjannut ja käsikirjoittanut 100 litraa sahtia -elokuvan.All Over Press
Oscar-ehdokkuudet julkaistaan tammikuussa, ja palkinnot jaetaan maaliskuussa.
Knihtilä ja Lonka saivat elokuvasta yhteisen parhaan naisnäyttelijän palkinnon Pimeiden öiden elokuvafestivaalilla Virossa viime marraskuussa. Elokuvan tuottaja Jani Pösö sai elokuvasta Vuoden elokuvatuottaja -palkinnon Screen Helsinki -tapahtumassa syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Suomen Oscar-ehdokkaan valinnasta vastaa Suomen Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati.
Oscar-palkinnon virallisista valintakriteereistä vastaa Yhdysvaltain elokuva-akatemia. Se pyytää kaikkia elokuvia tuottavia maita nimeämään vuosittain yhden ehdokkaan parhaan kansainvälisen elokuvan palkinnon saajaksi.