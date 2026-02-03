Muumit-lukumaraton keräsi yleisöä.
Muumit-lukumaraton tavoitti Finnpanelin mukaan yli 1,7 miljoonaa tv-katsojaa, kertoi Yle maanantaina. Lukumaraton lähetettiin Yle Teema -kanavalla perjantaista sunnuntaihin.
Yle Areenassa lukumaratonin parissa vietettiin yhteensä 400 000 tuntia, ja Yle Areenan livechatiin lähetettiin viikonlopun aikana yli 25 000 viestiä.
Presidentti Alexander Stubb lukemassa Muumit-lukumaratonissa.Lehtikuva
Lukumaratonissa luettiin kaikki Tove Janssonin yhdeksän alkuperäistä muumikirjaa 123 lukijan voimin. Suora lähetys kesti yhteensä 32 tuntia.
Lukijoina nähtiin muun muassa näyttelijöitä, kirjailijoita, urheilijoita, taiteilijoita, muusikoita ja sometähtiä. Livelukijoiden osuuden aloitti presidentti Alexander Stubb.