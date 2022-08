Yllätyspäätös: Audin ja Porschen F1-moottorit suunnitellaan itsenäisesti – "Meillä on useita syitä"

Toistaiseksi vahvistamattomien mediatietojen mukaan Audi on tekemässä ison sijoituksen nykyisin Alfa Romeon nimellä ajavaan Sauberin F1-talliin ja Porschen on puolestaan uumoiltu aloittavan yhteistyön kärkitalli Red Bullin kanssa.

– Voitte kuvitella, että siitä käytiin valtava keskustelu, mutta me päätimme, koska kummallakin brändillämme on paljon faneja ja kummallakin on erityinen luonteensa, pitää ne täysin erillään ja perustaa kaksi eri toimintoa, Deusmann paljastaa Motorsport.comin mukaan.