Lehti: McLaren on myyty – saksalainen autojätti löysi tien F1-sarjaan

Audi on osa Volkswagen-konsernia, jonka on jo pidempään huhuttu olleen kiinnostunut F1-sarjaan liittymisestä kaudella 2026 paitsi Audin myös Porschen kautta.

Niin Volkswagenin, Audin kuin Porschen toimitusjohtajien kerrotaan olevan kiinnostuneita F1-projektista, mutta se, miten projekti käytännössä toteuttaisiin, on ollut kaikille arvoitus; haluavatko he ostaa kokonaisen tallin vai ovatko he mukana vain moottorivalmistajana?