– Saksan osuutta kasvattavat tällä hetkellä erityisesti muotiverkkokauppa Zalando sekä Amazon, sillä suomalaiset tilaavat edelleen suurimman osan Amazon-ostoistaan Saksasta. Näistä kaupoista suomalaiset kuluttajat hakevat nyt vaihtoehtoja niin ruotsalaisille kuin kiinalaisillekin toimijoille, kertoi Suomen PostNordin myyntijohtaja Linda Nyberg tiedotteessa.

Joka neljäs ostos tehtiin ruotsalaisista kaupoista ja yhtä moni kiinalaisista. Ruotsalaisten kauppojen osuus on laskenut viime vuoteen verrattuna, samalla kun saksalaisten kauppojen osuus on noussut lähes 21 prosenttiin.

Yhä useampi suomalainen tekee ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista, ilmenee paketti- ja logistiikkayhtiö PostNordin teettämästä kyselystä . Tänä vuonna osuus on noussut 80 prosenttiin, kun se viime vuonna oli 74 prosenttia.

Tuoreen kyselyn mukaan saksalaiset verkkokaupat kasvattavat jalansijaansa Suomessa Zalandon ja Amazonin voimin.

PostNord: Suomalaiset ostavat yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista

Useimmat ulkomaisia verkkokauppoja suosivat suomalaiskuluttajat sanovat tekevänsä ostoksia niistä halvempien hintojen ja kattavampien valikoimien vuoksi. 58 prosenttia vastaajista kertoi hinnan olleen syynä heidän ostokseensa ja joka kolmas kertoi syyksi sen, että haluttua tuotetta ei ollut saatavissa Suomesta.