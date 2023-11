Varoitusmerkit, joita ei kannata jättää huomiotta parisuhteessa: "Tässä on se riitelyn ja henkisen väkivallan ero"

Tilanteensa näkee usein selkeimmin vasta etäältä. Myös henkisen väkivallan merkit paljastuvat usein vasta eron jälkeen. Suomalaisista miehistä 42 ja naisista 50 prosenttia on kokenut henkistä väkivaltaa suhteessaan.

Henkinen väkivalta on esimerkiksi syyllistämistä, pelottelua, manipulointia, uhkailua väkivallalla tai muuten. Se voi olla tavaroiden rikkomista tai vainoamista. Koetun vaikutukset valuvat muuhun elämään.

– Henkinen väkivalta on salakavalaa ja alkuun hienovaraistakin, sitä on tosi vaikea tunnistaa. Se on hirveän ovelaa ja taitavaa manipulointia. Sille voi herätä vasta myöhemmin, Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija Pamela Peltonen kuvaa.