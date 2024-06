Yliopiston Israel-yhteistyö oli liikaa – Ida lopetti opinnot viiden vuoden jälkeen mielenilmauksena

Viidettä vuotta metsätieteitä yliopistossa opiskellut Ida Korhonen kertoo, että viimeisenä pisarana oli Students for Palestine -liikkeen mielenosoituksen purkaminen yliopiston Porthania-rakennuksen edustalta parisen viikkoa sitten.

– Siitä tuli tunne, että tämä on sellainen instituutio, jossa en voi enää olla mukana.

– Mutta tutkintoa minä en siitä saa. Totta kai sillä on vaikutusta omaan elämääni, mutta vaikutus tuntuu todella pieneltä, jos sitä vertaa kansanmurhaan.

"Mielenosoitus jakoi mielipiteitä"

– Se on heidän henkilökohtainen valintansa, jota me tietysti kunnioitamme.

– Jotkut kokivat mielenosoituksen häiritsevänä ja jopa ahdistavana. Meidän on huomioitava koko yliopistoyhteisön kanta.

Yliopisto: Yhteistyössä ei ole eettistä ristiriitaa

– Yhteistyömme israelilaisten tutkimusryhmien kanssa ei liity mitenkään käynnissä olevaan sotaan, ja se on rauhanomaista tutkimusta. Siksi emme näe eettisiä syitä tutkimusyhteistyön rajoittamiselle.

Hänen mukaansa Helsingin yliopistolla on tutkimusyhteistyötä lähes kaikkiin maailman maihin.

– Pieni osa niistä sattuu olemaan Israelissa. Se on enimmäkseen sellaista, että yksittäiset professorit ja tutkijat tekevät tieteellistä yhteistyötä siksi, että se on heistä mielenkiintoista. Tämä on tieteellisen tutkimuksen ydintä.