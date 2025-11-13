Israel on vastaanottanut palestiinalaisten äärijärjestöjen palauttaman panttivangin ruumiin, kertoi pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia torstaina.
Ruumis kuljetettiin Gazasta tunnistettavaksi Israeliin.
Qatarilaiskanava al-Jazeeran mukaan äärijärjestö Hamas kertoi Telegram-viestissä, että ruumis löydettiin Gazan kaistan eteläosasta Khan Yunisin kaupungin pohjoispuolelta.
Israel on syyttänyt äärijärjestöjä tahallisesta viivyttelystä ruumiiden palauttamisessa. Järjestöjen mukaan ruumiiden löytäminen ja kaivaminen pommitettujen rakennusten raunioista on ollut erittäin vaikeaa.
Israelin ja Hamasin välisessä aselevossa sovittiin, että Hamas vapauttaa loput hallussaan olevat 20 elävää panttivankia ja palauttaa 28 kuolleen panttivangin ruumiit.
Ennen torstain palautusta äärijärjestöt olivat palauttaneet kaikki elossa olleet panttivangit ja 24 panttivangin ruumiit.