Yliopisto kielsi mielenilmaukset, opiskelijat ihmeissään: Miksi Ukrainalle saa osoittaa tukea, mutta ei palestiinalaisille?

Paikalla olevat opiskelijat arvostelivat sitäkin, että yliopisto on kieltänyt palestiinalaisia tukevia mielenosoituksia mutta sallinut Ukrainaa tukevat mielenosoitukset.

– Mielestäni yliopisto on toiminut todella kaksinaismoralistisesti tukemalla Ukrainaa – mikä toki oli hyvä juttu – mutta tässä tilanteessa, jossa näemme silmitöntä väkivaltaa palestiinalaisia kohtaan, on kestämätöntä, että yliopisto yrittää hiljentää ääniä, sanoi Helsingin yliopiston opiskelija Anja Presnukhina , 21, mielenosoituksessa STT:lle Helsingin yliopistolla.

Presidenttipaneelin sisäänkäynti vaihdettiin

Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa järjestettiin samaan aikaan myös Maanpuolustuskurssiyhdistyksen syyskokous ja presidentinvaalipaneeli. Järjestäjätaho Students for Palestine Finland ei sen mukaan tiennyt paneelista etukäteen. Aktivistiopiskelijat päättivät toteuttaa valtauksensa paneelista huolimatta.

Espoon Aalto-yliopistollakin protestoitiin

Aalto-yliopiston viestintäjohtaja Laura Aallon mukaan paikalla oli muutamia kymmeniä ihmisiä. Viestintäjohtaja Aallon mukaan yliopisto on kieltänyt kokoontumisen yliopiston edessä liikenteeseen liittyvistä syistä.

Myös Aalto-yliopistossa järjestäjät ihmettelivät yliopiston epäjohdonmukaista linjaa eri mielenilmausten suhteen. Järjestäjätahon mukaan yliopistolla on esimerkiksi poistettu palestiinalaisia tukevat banderollit useampaan otteeseen.

– Aalto-yliopisto ei ota kantaa maailmanpoliittisiin asioihin. Ukrainan tilanne on erilainen, koska siihen on tullut opetus- ja kulttuuriministeriöltä ohjeistus, miten yliopistojen tulee toimia. Esimerkiksi kaikki opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö Venäjän kanssa on lakkautettu, Aalto sanoo.