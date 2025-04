Suomalaisopiskelija Aku seuraa aitiopaikalta Trumpin Harvard-hyökkäystä: "Pelottava tilanne"

Trumpin hallinnon rahoitusjäädytykset Harvardin yliopistoon aiheuttavat epävarmuutta kansainvälisissä opiskelijoissa. Suomalainen Aku Koskenvuo on huomannut muutoksen kampuksen ilmapiirissä.

Harvardin yliopisto Yhdysvalloissa on yksi akateemisen maailman eliittiin kuuluvista opinahjoista. Yliopistoon pääsy on äärettömän vaikeaa. Suomalaisia sinne on tiettävästi pääsyt vain muutama kymmenen.

Yhdysvaltain presidenttejä yliopistosta on tullut monia, kuten myös miljardöörejä. Yliopistoa voi kutsua Nobel-tehtaaksi, sillä yliopiston entiset opiskelijat ovat kahmineet Nobel-palkintoja tämän tästä.



Nyt opinahjo on napit vastakkain hallituksen kanssa, sillä Harvardin yliopisto on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen. Yliopisto ei siedä sitä, että Trumpin hallinto on tunkeutunut sen tontille vaatien muun muassa monimuotoisuutta tukevien ohjelmien lopettamista ja muutoksia johtamiseen sekä opetusohjelmiin.

MTV Uutisten Cambridgessa haastattelema suomalainen Aku Koskenvuo, 22, opiskelee Harvardin yliopistossa taloustiedettä. Tie huippuyliopistoon avautui espoolaisen jääkiekkotaitojen kautta. Jääkiekkoura jatkuu syksyllä NHL:ssä Vancouver Canucksissa.

Koskenvuon mukaan Trumpin uhkailujen vuoksi ilmapiiri kampuksella on muuttunut erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta.

– Asia on tullut omallekin kohdalle relevantiksi. Etenkin kansainväliset opiskelijat, joilla on vielä monta vuotta opiskeltavaa, kokevat tilanteen pelottavana. He ovat kuitenkin satsanneet niin paljon tähän. Lukukausimaksut ovat suuria, eikä kansainvälisillä opiskelijoilla ole tietoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Aku Koskenvuo on lahjakas jääkiekkoilija, mikä tasoitti tietä eliittiyliopistoon.

Usko tieteelliseen vapauteen koetuksella

Trumpin hallinto jäädytti viime viikolla yli kahden miljardin dollarin edestä Harvardin rahoitusta.

Trumpin hallinto on vaatinut rahoituksen vastineeksi, että Harvard muun muassa muuttaa opetuskäytäntöjään, lakkauttaa monimuotoisuusohjelmiaan, tekee yhteistyötä kotimaan turvallisuusviranomaisten kanssa, uudistaa ulkomaisten opiskelijoiden valintajärjestelmää ja nimittää henkilöitä, jotka sitoutuvat toteuttamaan Trumpin hallinnon vaatimuksia.

Yhdysvalloissa yli sata yliopistoa ja korkeakoulua on tuominnut avoimessa kirjeessä Trumpin poliittisen puuttumisen koulutusjärjestelmään. Kirje julkaistiin sen jälkeen, kun huippuyliopisto Harvard oli haastanut Trumpin hallinnon oikeuteen.

Koskenvuo kuvaa ilmapiiriä Harvardissa pelokkaan lisäksi omituiseksi.

– Mutta eivät välttämättä kaikki opiskelijat näin koe. Muutokset mietityttävät kaikkia, jotka uskovat tutkimuksen, opiskelun ja sananvapauteen.