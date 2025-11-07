Timo R. Stewart on kommentoinut näkyvästi julkisuudessa Gazan tilannetta.

Tieteentekijöiden liitto palkitsi perjantaina tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewartin vuoden tieteentekijäksi. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa.

Stewart on kommentoinut näkyvästi julkisuudessa Gazan tilannetta. Palkinnon perusteluissa hänen kerrotaan tuoneen selkeäsanaisesti ja väsymättä tutkittua tietoa julkiseen keskusteluun yhteiskunnallisesti ja poliittisesti vaikeassa konfliktissa.

Stewart on erikoistunut tutkijana Israelin ja Palestiinan konfliktiin, eurooppalaiseen ja yhdysvaltalaiseen Lähi-idän politiikkaan sekä uskonnolliseen nationalismiin. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori poliittisesta historiasta.

Stewart on työskennellyt Ulkopoliittisessa instituutissa (Upi) vanhempana tutkijana. Hänen työsuhteensa Upissa päättyy vuodenvaihteessa.