Yhdysvallat haluaa jakaa Gazan kahteen osaan ja tuoda alueelle jopa 20 000 sotilasta.
Yhdysvallat aikoo jakaa Gazan kaistan pitkäksi ajaksi kahteen osaan, vihreään ja punaiseen alueeseen.
Jälleenrakennus keskittyy vihreälle alueelle, kun taas suuri osa Gazan kahdesta miljoonasta palestiinalaisesta asukkaasta on paennut tai pakkosiirretty punaiselle alueelle.
Yhdysvaltojen suunnitelmasta kertoo brittilehti Guardian, joka on nähnyt suunnitelmasta asiakirjoja ja haastattelut niistä tietoisia lähteitä. Guardian on julkaissut myös kartan suunnitellusta jakolinjasta.
Jälleenrakennettava alue kattaisi Gazan kaistan ulkorajat kokonaisuudessaan siten, ettei Israelin ja Egyptin vastaisilla raja-alueilla olisi maayhteyttä Gazan punaiselle alueelle.
Israelin ja ulkovaltojen sotilaat hallitsisivat vihreää aluetta. Punaisen alueen annettaisiin ainakin toistaiseksi olla raunioina.
Punaisen ja sinisen alueen puolestaan jakaisi niin sanottu keltainen linja, jota Israelin asevoimat tällä hetkellä vartioivat.
Guardianin mukaan suunnitelma "herättää vakavia kysymyksiä" siitä, onko Yhdysvaltojen ajatus ylipäätään tavoitella Gazaan pysyvää poliittista ratkaisua, jossa palestiinalaiset hallitsisivat koko Gazan kaistaa.
Presidentti Donald Trump on sanonut, että näin tulisi tapahtumaan.
"Harhainen" suunnitelma
Gazan tulitauon alku on sujunut heikosti.
Sekä Israel että Hamas ovat syyttäneet toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta, minkä lisäksi Hamasin on sanottu tappaneen kilpailijoitaan Gazassa tulitauon suojassa. Israel taas on jatkuvasti estänyt avustuskuljetusten pääsyn Gazaan.
Tulitauko Gazassa alkoi virallisesti 10. lokakuuta. Tuon jälkeen Israel on tuhonnut Gazassa yli 1 500 rakennusta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Trump on sanonut, ettei amerikkalaisia sotilaita lähetetä Gazaan tulitaukoa valvomaan. Sen sijaan Yhdysvallat suunnittelee käyttävänsä yhdenlaisissa rauhanturvajoukoissa ainakin Britannian, Ranskan ja Saksan sotilaita, Guardian kertoo.
Nämä sotilaat palvelisivat suunnitelman mukaan vain vihreällä alueella. Yhteensä alueelle suunnitellaan noin 20 000 sotilasta.
Eräässä asiakirjassa suunnitellaan ulkovaltojen sotilaiden "integroimista" israelilaisyksiköihin, jotka valvovat keltaista linjaa.
Guardianin tietojen mukaan Yhdysvallat haluaisi henkilöstöä myös Pohjoismaista, joihin Suomikin kuuluu. Nämä sotilaat palvelisivat tiedustelu- logistiikka- ja sairaalatehtävissä. Brittilehti ei erikseen puhu Suomesta, vaan yleisesti Pohjoismaista.
Yksi Guardianin lähteistä kuvailee Yhdysvaltojen suunnitelmaa kansainvälisestä sotilasjoukosta "harhaiseksi". Euroopan valtiolla on huonoja kokemuksia vastaavista operaatioista Afganistanista ja Irakista, mikä vaikuttaisi poliittisten päättäjien tahtoon lähettää sotilaita arvaamattomaan Gazaan, Guardian kirjoittaa.