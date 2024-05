Palestiina-protestiaalto levisi maailmalta Helsingin yliopistoon – mielenosoittajat pystyttivät telttaleirin

Helsingin yliopiston keskustakampuksella osoitetaan tänään mieltä Palestiinan puolesta. Mielenosoituksen järjestävät Students for Palestine -liikkeen opiskelijat. He ovat ilmoittaneet vaativansa Helsingin yliopistoa boikotoimaan israelilaisia yliopistoja. Mielenosoittajien mukaan yliopiston tulisi purkaa vaihto-opiskelijasopimukset sekä katkaista tutkimusyhteistyö israelilaisyliopistojen kanssa.

Mielenosoittajat syyttävät osallisuudesta väkivaltaan

Osa maailmanlaajuista protestiaaltoa

Students for Palestine -liike kertoo vaatineensa Helsingin yliopistolta Israelin akateemista boikottia marraskuusta saakka. Liikkeen mukaan mielenilmaus on osa viime aikoina nähtyä maailmanlaajuista protestiaaltoa.



Esimerkiksi eri puolilla Yhdysvaltoja on nähty suuria mielenilmauksia yliopistojen kampusalueilla. Protesteja on kuvailtu voimakkaimmiksi opiskelijamielenosoituksiksi Yhdysvalloissa sitten Irakin sodan 2000-luvulla.