Israelin asevoimien lausunnon mukaan surmatut teinipojat heittivät palopommeja kohti siviilien kulkureittiä perjantain vastaisena yönä.
Israelin asevoimat kertoi perjantaina tappaneensa kaksi ihmistä, jotka sen mukaan heittelivät palopommeja Judeiran kylässä miehitetyllä Länsirannalla. Palestiinalaishallinnon terveysministeriö tunnisti kuolleet kahdeksi 16-vuotiaaksi pojaksi.
Israelin asevoimien lausunnon mukaan surmatut heittivät palopommeja kohti siviilien kulkureittiä perjantain vastaisena yönä. Asevoimat on julkaissut valvontakameratallenteen, jossa kaksi ihmistä näkyy heittävän palavan esineen muurin yli. Videolla näkyvä muuri vastaa ulkonäöltään sitä, joka erottaa Judeiran lähellä olevan alueen israelilaisten käyttämästä tiestä.
Judeira sijaitsee Länsirannalla, jota Israel on miehittänyt vuodesta 1967. Kylää kuitenkin ympäröivät tiet ja maa-alueet, jotka ovat käytännössä Israelin hallussa.
Väkivallan määrä Länsirannalla on kasvanut huomattavasti sen jälkeen, kun Gazan tuorein sota alkoi runsaat kaksi vuotta sitten.