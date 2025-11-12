Rajanylityspaikka avattiin ensimmäisen kerran lokakuussa kahden vuoden jälkeen, kunnes Israel sulki sen uudelleen.
Israel on avannut uudelleen aiemmin sulkemansa Zikimin rajatarkastuspisteen Gaza-avustuksille, kertovat israelilaislehdet Haaretz ja Times of Israel.
Israelin mukaan tarkastuspiste avattiin tänä aamuna paikallista aikaa rekoille, jotka kuljettavat avustuksia Gazaan kansainvälisiltä avustusjärjestöiltä. Asiasta kertoi Gazan humanitaarista apua valvova israelilaisvirasto Cogat lausunnossaan.
Zikimin rajanylityspaikka Israelista Gazan kaistan pohjoispuolelle avattiin ensimmäisen kerran lokakuussa kahden vuoden jälkeen, kunnes Israel sulki sen uudelleen.