Ylihoitaja Marja Renholm sai tunnustuksen työstään koronapandemian keskellä – "Arvostus ja kunnioitus tulisi olla meillä joka päivä"

– Olen valtavan ilahtunut tästä tunnustuksesta. Tämä on hieno asia meidän hoitotyöntekijöille, Husin hoitotyönjohtajille ja tietysti itselleni hoitotyönjohtajana.

Työtehtävät muuttuivat kokonaan

Renholmin vastuulla on ollut hoitohenkilökunnan sijoittaminen koronaviruspotilaita hoitaviin yksiköihin Hyksissä. Lisäksi ylihoitaja on ollut esimerkiksi mukana kehittämässä koronavirusnäytteenoton drive in -pisteitä.