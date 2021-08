Yli vuoden erikoisista oireista kärsineet Antti ja Joni eivät saa hoitoa ilman positiivista koronatestiä – ylilääkäri: "Onhan se epäreilua"

Aiemmin musiikkialalla yrittäjänä toiminut Rasi on joutunut ainakin toistaiseksi luopumaan ammatistaan. Vaihtelevan voinnin takia hänen ei ole ollut mahdollista lupautua projekteihin, joita ei voi varmasti saattaa sovittuna ajankohtana valmiiksi. Rasin mukaan keskittyminen tarkkuutta vaativaan työhön on hetkittäin mahdotonta aivosumun takia.

– Tuntuu, että aivot toimivat entiseen verrattuna noin 70 prosentin teholla. On päiviä, kun aivot jotenkin kuulevat kaiken "väärin", eikä studiossa työskentely sellaisessa kunnossa onnistu.

Diagnoosi ei riittänyt

Rasi on huolissaan siitä, että terveyskeskuksen diagnoosi ei riitä tukien saamiseen, jos hänen työkykynsä ei palaudu.

– Kaikki on aika lailla tauolla elämästä tällä hetkellä. Se on se raskain juttu.

Kymmeniä aaltoilevia oireita

Katso video: Näin Joni kertoi oireistaan MTV Uutisille viime syksynä: ”Osalle on annettu psykiatrisia diagnooseja sen takia, että nämä oireet ovat niin outoja”

Savolainen on kärsinyt aaltoilevista oireista nyt puolisentoista vuotta. Erilaisia oireita on hänen laskujensa mukaan ollut reippaasti yli viisikymmentä. Pahimpina oireina ovat kivut naamassa ja päässä.

"Testaamattomat eivät saa hoitoa"

– Kun tällainen poliklinikka on tullut, sinne pitäisi päästä jokaisen, joka kärsii pitkäkestoisen koronavirustaudin oireista riippumatta siitä, ovatko he saaneet positiivista tulosta vai ei. Diagnoosi pitäisi riittää.

– Kaikesta pahinta on, että ihmiset laitetaan eriarvoiseen asemaan. Ne joilta evättiin testaus tuolloin keväällä 2020 eivät saa nytkään hoitoa.

– Se on ainoa paikka, jossa voi päästä laajempaan tutkimukseen mukaan. On tärkeää, että kerätään informaatiota ja ymmärretään taudin vaikutukset ja mahdolliset mekanismit tulevaisuudessa. Korona on nyt jo osoittanut, että siitä voi seurata mitä tahansa.