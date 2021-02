Yli puolet Lapin matkailuyrittäjistä kokee, ettei selviä seuraavaan talvikauteen – suomalaiset hiihtolomailijat eivät riitä paikkaamaan turistien puutetta

Korona on nakertanut ulkomaisten turistien määrää Suomen hiihtokeskuksissa dramaattisesti. Sen sijaan suomalaismatkailijat ovat löytäneet kotimaan matkakohteet ihan uudella tavalla. Etenkin jouluna Lappiin matkasi iso joukko etelä- ja keskisuomalaisia lomalaisia.

– Se on iso menetys ja aiheuttaa paljon taloudellista huolta, Forsell totesi MTV Uutisaamun haastattelussa.

– Suomalaisia on valitettavasti vain rajallinen määrä, eivätkä he millään riitä paikkaamaan tilannetta kovasta ja hyvästä tahdosta huolimatta. Meillä on perinteisesti ollut yöpymisistä yli puolet ulkomaalaisia ja liikevaihdosta yli 70 prosenttia.