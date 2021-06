Lapin matkailun hätähuuto: Tilanne paha jo nyt, vuoden päästä aivan hirveä – "Ei kukaan matkusta näillä ehdoilla Suomeen"

– Tämä oli pelkona ja nyt pelot alkavat näyttäytyä todeksi. Tarjolle tuotiin toteuttamiskelvoton esitys ja eduskunta on lähdössä pitkille lomille.

Korhosen mukaan myös seuraava talvikausi on vaarassa, mikäli linjaukset venyvät syksyyn tai esitys menee tällaisenaan läpi.

Kolmen vuorokauden karanteeni hiertää

Jos matkustaja on liikkeellä negatiivisella ennakkotestituloksella, hän joutuisi käymään uudessa testissä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua ja häntä kehotettaisiin olemaan tällä välin omaehtoisessa karanteenissa.

– Joulukuun asiakkaistamme perinteisesti 80 prosenttia on ulkomaisia lapsiperheitä.

Jos perheessä on 12–16-vuotias lapsi ja aikuiset on rokotettu, silloin lapsen pitäisi tulla negatiivisella testituloksella ja jäädä karanteeniin ja mennä toiseen testiin.

– Eiväthän perheet sellaista halua, että lapsi "jäisi mopon osalle" kun muu perhe lähtee kokemaan elämyksiä. Silloin perheet suuntaavat sinne, minne matkustaminen on helpompaa ja koko perhe pääsee lomailemaan tasavertaisesti.

Myös seuraava talvikausi vaarassa

– Viime vuonna suomalaiset paikkasivat osittain ulkomaalaisten turistien vajetta, mutta nyt suomalaiset saavat pian matkustaa jo muualle. Tässä on realisoitumassa hirveä riski, jos tehdään päätöksiä, että muu Eurooppa saa avautua järkevimmillä ehdoilla.

Korhosen mukaan tulevalle talvisesongin ennakkotilauskanta on hyvä ja kysyntää näyttäisi olevan. Osa tuotannoista olisi toteutumassa jopa isompina kuin ennen koronaa.

"Moni yritys kyllä kupsahtaa"

– Se on täyskatastrofi jos tuolla lailla mennään. Hallitus noudattaa yleensä niin kiltisti EU:n lakeja ja voisi tehdä samoin tässäkin asiassa. Muilla EU-mailla on paljon löysemmät ehdot, ei kukaan matkusta näillä ehdoilla Suomeen.

– Tilanne on jo nyt paha ja vuoden päästä tilanne on aivan hirveä. Moni yritys kyllä kupsahtaa. Nytkin on jo niin paljon irtisanomisia ja lomautuksia. Meidän kohdalla ei puhuta ihan konkurssista, mutta talvikausi olisi raskaasti tappiollinen. Investoinnit ja kaikki suuremmat kehitysasiat täytyisi laittaa jäihin.