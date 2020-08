Kotimaanmatkailu ei yksin korvannut ulkomaisten turistien puutetta – Helsingin hotelleista osa kiinni kesällä, maakuntakohteissa taottiin jopa ennätyksiä

S-ryhmä rikkoi Kolin kesäennätyksen

Scandic jatkaa neuvotteluja vuokranalennuksista

– Kaikista suurin kysymys toki on, että onko ihmisillä ylipäänsä halua matkustaa. Se on vielä iso kysymysmerkki, Borg sanoo.

"Pohjois-Suomen talvi näyttää todella huonolta"

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on pitänyt kiinni riskimaiden määrittelyyn käytettävästä turvallisuusrajasta, jota hän on luonnehtinut Euroopan tiukimmaksi. Hän on myös sanonut, että tiukkojen toimien myötä Suomen koronatilanne on Euroopan parhaita. Sen sijaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on toivonut rajaan lievennystä taloussyihin vedoten.