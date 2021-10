Tämä osa uupuu nyt Lapin matkailusta "käytännössä kokonaan" – Suomen vilkkuminen punaisena maailman ilmaantuvuuskartalla tuo lisää harmaita hiuksia matkailuyrittäjille

"Tämä on ollut rankka kausi"

– Aivan varmasti jää. Tämä on ollut yrityksille äärimmäisen rankka kausi. On aivan selvää, että kaikki tästä eivät selviä. Konkurssimäärämme ovat vielä verrattain pienet, mutta totuus on että toimintoja on ajettu alas. Henkilöstöä on lomautettu ja irtisanottu ja nyt on äärimmäisen vaikea kutsua heitä takaisin. Haaste on myös työvoimapulan kanssa.