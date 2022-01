Lapin matkailuyrittäjät vetoavat ministereihin avoimessa kirjeessään: "Ala ei kestä kolmatta katotalvea"

–Tyypillisesti hotelleissa majoittuvien kansainvälisten asiakkaiden ruokahuolto on ravintoloiden varassa, ja siksi ravintolasulku johtaisi käytännössä kansainvälisen matkailun sulkemiseen. Lapin matkailuala ei kestä kolmatta katotalvea.

Valtaosa tulosta tulee ulkomaisilta asiakkailta

– Pelkästään tammikuussa on odotettavissa lähes 300 000 ulkomaalaista yöpymistä Lapissa. Nämä asiakkaat käyttävät monipuolisesti majoitus-, ravintola-, ohjelma-, kuljetus- ja muita palveluita. Ravintolat vastaavat tyypillisesti hotelleissa majoittuvien kansainvälisten asiakkaiden ruokahuollosta. Jos ravintolat suljetaan lyhyeksikin aikaa, matkanjärjestäjät erittäin todennäköisesti peruvat tuotantonsa, eli kansainvälinen matkailu ajetaan alas, Forsell sanoo.

”Ulkomaiset matkailijat eivät tuo tautia Suomeen”

– Riski siitä, että ulkomaalaiset matkailijat tuovat tautia maahan on nyt voimassa olevien maahantulovaatimusten, joihin kuuluvat rokotussarja ja tuore negatiivinen testi, myötä hyvin pieni, kirjeessä arvioidaan.

– Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu vain vähän tartuntoja kansainvälisillä matkailijoilla ja trendi on laskeva johtuen juuri asetetuista tiukoista maahantulorajoituksista sekä siitä, että näillä matkailijoilla on hyvin vähän kontakteja ulkopuolisiin ja tartuntariskejä pystytään minimoimaan varsin tehokkaasti.