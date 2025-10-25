Sarjajumbo HIFK:n karu kurimus vieraskaukaloissa sai jatkoa, kun se hävisi SaiPalle maalein 0–3.
Lappeenrannassa maaleja mätettiin vasta päätöserässä. Ensin Maxime Fortier vei ylivoimalla SaiPan 1–0-johtoon.
Vain puolitoista minuuttia myöhemmin Antti Kalapudas tuplasi SaiPan johdon kahteen. Kalapudas naulasi vielä loppulukemat 3–0-tyhjiin.
HIFK on nyt pelannut kuusi täyttä vierasottelua putkeen ilman yhtäkään maalia. Joukkueen maaliton putki vierasotteluissa on nyt käsittämättömät 383 minuuttia ja 10 sekuntia.
HIFK on tehnyt edellisen kerran vierasmaalin TPS:n verkkoon 27. syyskuuta.
HIFK:n kirous ei ota millään laantuakseen, sillä viikonlopun aikana tolpat kilisivät useampaan kertaan.
Ässät otti revanssin Lukosta
Sarjan kärkiottelussa Ässät otti maukkaan 3–2-revanssin Lukosta.