Sarjajumbo HIFK:n karu kurimus vieraskaukaloissa sai jatkoa, kun se hävisi SaiPalle maalein 0–3.

Lappeenrannassa maaleja mätettiin vasta päätöserässä. Ensin Maxime Fortier vei ylivoimalla SaiPan 1–0-johtoon.

Vain puolitoista minuuttia myöhemmin Antti Kalapudas tuplasi SaiPan johdon kahteen. Kalapudas naulasi vielä loppulukemat 3–0-tyhjiin.

HIFK on nyt pelannut kuusi täyttä vierasottelua putkeen ilman yhtäkään maalia. Joukkueen maaliton putki vierasotteluissa on nyt käsittämättömät 383 minuuttia ja 10 sekuntia.

HIFK on tehnyt edellisen kerran vierasmaalin TPS:n verkkoon 27. syyskuuta.

HIFK:n kirous ei ota millään laantuakseen, sillä viikonlopun aikana tolpat kilisivät useampaan kertaan.

Ässät otti revanssin Lukosta

Sarjan kärkiottelussa Ässät otti maukkaan 3–2-revanssin Lukosta.