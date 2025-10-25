Ilveksen ja Jukureiden välisen ottelun avauserässä nähtiin kiistanalainen maali.
Jukurit sai kiekon maaliin reilun neljän minuutin pelin jälkeen, mutta Jukurit-hyökkääjän Thomas Olsenin luistimen kautta.
Ottelun tuomaristo tutki maalia videolta liki kymmenen minuuttia mahdollisen potkumaalin varalta, mutta lopulta osuma hyväksyttiin.
Ilves-luotsi Tommi Niemelän hämmästyneet ilmeet tallentuivat tuomion jälkeen tv-kuviin, ja Niemelä kyseli tuomareilta syitä maalin hyväksymiselle.
Katso maali pääkuvan videolta.