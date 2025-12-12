Rauman Lukon vahva vire jääkiekon Liigassa sai jatkoa perjantaina, kun Porissa oteltiin Satakunnan paikallinen. Kotijoukkue Ässät tuli tyrmätyksi 5–1-vierasvoitolla.
Lue myös: Hallitsevan SM-liigamestarin hankinnalle painajaismainen startti
Lukolle osuivat avauserässä Jami Krannila ja Niclas Almari. Ässät tuli toisen erän alkuhetkillä maalin päähän Jan-Mikael Järvisen osumalla, mutta Antoine Morandin onnistunut rangaistuslaukaus ja Topias Haapasen maali siivittivät Lukon kolmen maalin johdossa päätöserään. Siinä vieraille maalasi Alex Beaucage.
Sarjaneloselle Lukolle voitto oli viides peräkkäinen. Se on noissa voitoissaan päästänyt yhteensä vain kuusi maalia. Sarjakakkosena yhä olevalle Ässille tappio oli viides seitsemään viime peliin.
0:55