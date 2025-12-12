Ilves voitti KooKoon 3–0 perjantaina Tampereella. Joukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran tällä kaudella. Kotivoitto oli Ilvekselle viides peräkkäinen. Samalla katkesi KooKoon peräti yhdeksän ottelun pisteputki jääkiekon SM-liigassa.
KooKoossa edelliset kolme liigakautta pelannut Matic Török teki 2–0-maalin. Näin Török nousi kymmenenneksi nousseen Ilveksen sisäisen pistepörssin kärkeen 23 pisteellä.
Joukkueet kohtaavat uudelleen lauantaina Kouvolassa.
– Maali oli hieno, olisin voinut tehdä pari enemmänkin. Säästin ne lauantaiksi Kouvolaan, Török sanoi MTV:n haastattelussa.
Katso Törökin osuma ylälaidan videolta.
Nollapeli oli kauden kuudennen ottelunsa pelanneen liettualaisen Mantas Armalisin kauden toinen, edellinen tuli samoin numeroin Pelicansia vastaan 25. marraskuuta. Torjuntoja kertyi 31.
KooKoon edellinen pisteetön ottelu oli 0–4-kotitappio JYPille 1. marraskuuta eli juuri ennen maaottelutaukoa. Pisteputkensa ottelut KooKoo pelasi 12. marraskuuta–10. joulukuuta.
Török pelasi ensimmäisen liigaottelunsa jo lokakuussa 2021 Tapparaa vastaan Hakametsän hallissa, kun kotijoukkue kaatui 0–2. Voittomaalin teki silloin , joka on täksi kaudeksi tehnyt paluun Kouvolaan.