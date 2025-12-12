Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

KooKoon edellinen pisteetön ottelu oli 0–4-kotitappio JYPille 1. marraskuuta eli juuri ennen maaottelutaukoa. Pisteputkensa ottelut KooKoo pelasi 12. marraskuuta–10. joulukuuta.

Ville Meskanen

Ilvekseltä olivat sivussa Tshekin maajoukkueen mukana olevat maalivahti Dominik Pavlat ja puolustaja Radek Kucerik .

HPK:lta katkesi tappioputki

HPK puolestaan katkaisi viiden ottelun mittaisen tappioputkensa perjantaina Jyväskylässä. Ratkaisu nähtiin vasta voittomaalikisassa, jonka jälkeen hämeenlinnalaisjoukkue vei voiton maalein 4–3.

JYP uneksi ensimmäisen reilun parikymmentä minuuttia, minkä HPK käytti hyväkseen. Avauserässä Oliver Kopiloff iski liigauran avausmaalinsa. Toisen erän alkuun JYPiä kurittivat kultakypärä Jesse Kiiskinen ja Heikki Huttunen .

Kotijoukkue kuitenkin ryhdistäytyi, ja Juuso Puustinen kavensi ylivoimalla. Päätöserässä Jere Lassila ja Daniel Torgersson toivat JYPin tasoihin. Vuonna 2006 syntynyt Kopiloff taiteili ratkaisuosuman voittomaalikisassa.

– Oli värikäs matsi. Meillä oli paljon hyviä hetkiä ja päästiin pyörittämään pidempiä pätkiä. Myös JYPillä oli hetkensä. Tärkeät pisteet meille. Vähän kävi tuurikin, mutta oli helpottava maali itselle, Kopiloff sanoi MTV:n haastattelussa.