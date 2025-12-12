Liigassa nähtiin perjantaina viime kevään finaaliuusinta, kun Kuopiossa iskivät yhteen hallitseva mestari KalPa sekä hopeajoukkue SaiPa. Viihdyttävä ja intensiivinen kamppailu päättyi lopulta värikkäiden vaiheiden jälkeen SaiPan voitonjuhliin 6–3.
Voimasuhteet vaihtelivat illan aikana moneen suuntaan, ja ottelua leimasi myös runsas jäähyjen määrä. Vieraat kuitenkin olivat hieman terävämpiä omissa paikoissaan ratkaisuhetkillä ja nappasivat pisteet mukaansa Lappeenrantaan.
Ottelun käännekohdaksi muodostui kolmannen erän puoliväli, kun Otto Kivenmäki vei vieraat johtoon ylivoimalla. Tuosta ei kotijoukkue enää noussut.
KalPan tolppien välissä nähtiin ottelussa ensimmäistä kertaa 22-vuotias kanadalaisvahti Talyn Boyko. Pohjois-Amerikasta kuopiolaisten riveihin saapuneelle Boykolle debyytistä muodostui hankala. Selän taakse meni viisi kiekkoa, ja torjuntoja kertyi ainoastaan 17 kappaletta.
Boykon puolustukseksi täytyy sanoa, että kotijoukkue oli myös erittäin heikko puolustamaan oman maalinsa edustaa.