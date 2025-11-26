Helsingin IFK teki harvinaiset. Jääkiekon SM-liigan jumbo päätti kymmenen vierastappion putkensa lyömällä Rauman Lukon vieraissa 3–1.
HIFK lähti Lukko-otteluun peräti 10 vierastappion putkessa. Sillä oli myös ylipäätään kolme tappiota peräjälkeen. Helsinkiläisten tuubit katkesivat.
HIFK:n juhlima ottelun avausmaali syntyi veikeästi. Jere Somervuoren ampuma kiekko kimmahti päädystä tolpan juureen, josta Tristan Ashbrook ujutti sen nuottaan.
HIFK:lle osuivat sittemmin myös Oliver Larsen ja Kasper Lundell. Lukon ainokaisen viimeisteli Antti Saarela.
HIFK jatkaa voitostaan huolimatta SM-liigan jumbosijalla. Sillä on 23 sarjapistettä saldolla kahdeksan voittoa ja 17 tappiota.
Tappara SM-liigan kärkeen
Tappioletkunsa pätkäisi keskiviikkona poikki myös SaiPa. Neljä viime matsiaan hävinneet lappeenrantalaiset pöllyttivät nyt kotonaan Turun Palloseuraa 6–1.
SaiPan edellinen voitto oli juuri TPS:ää vastaan. Se voitti turkulaiset marraskuun alussa vieraissa samoin 6–1-lukemin.
Kahden maalin iltaa SaiPasta vietti Miikka Salomäki.
