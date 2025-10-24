Ilves vei kauden ensimmäisen Tampereen paikallisottelun 3–1-lukemin. Voiton takuumiehenä toimi loistavasti torjunut Dominik Pavlat. HIFK:n uskomaton nollaputki venyy.
Ilves huudatti Nokia-areenaa avauserässä kahdeksan minuutin kohdalla, kun Erik Borg karkasi alivoimalla läpi. Ruotsalainen viimeisteli varmasti ja ajoi Tappara-vahti Christian Heljangon matkan varrella.
Toisessa erässä peli kääntyi vahvasti Tapparalle, mutta edes ylivoimalla ei tasoitusta syntynyt. Tshekkivahti Dominik Pavlat esitti lukuisia huipputorjuntoja.
Päätöserässä vaisun alkukauden pelannut Lukas Svejkovsky lisäsi Ilveksen johdon kahteen.
Tappara sai kuparisen rikki 10 minuuttia ennen erän päätöstä. Julius Mattilan tarkka laukaus ohitti Pavlatin.
Kiekko kävi loppuvaiheessa vielä maalin sivuverkoissakin, mutta tasalukemia ei Tappara saanut aikaan. Alkukauden komeetta Matic Török ratkaisi ottelun tyhjiin viimeisellä minuutilla. Ottelun hahmo Pavlat torjui 26 laukausta.
Ilves on nyt sijalla 13. Tappara keikkuu kuudentena.
Lukko vei Ässiä, HIFK nollilla
Raumalla iskivät yhteen Lukko ja Ässät. Ensimmäinen Satakunnan herruus meni Lukolle. Kotijoukkue johti kahden erän jälkeen 3–1, mutta Ässät tuli kahdella pikamaalilla tasoihin kolmannen kaksikymppisen alussa.