Axelina Johansson työnsi kuulaa pitkälle ja lensi sen jälkeen 800 kilometriä – virtsatakseen.

Ruotsalainen kuulantyöntäjä Axelina Johansson, 25, osallistui perjantaina Husker Holiday Open -hallikilpailuun. Se käytiin Yhdysvaltain Lincolnissa, jossa Johansson opiskelee Nebraskan yliopistossa.

Kuula lensi. Peräti viisi Johanssonin työnnöistä ylitti hänen vanhan halliennätyksensä 19,31. Ulkoradoilla parhaimmillaan 19,54 työntänyt nainen otti haltuunsa Ruotsin ennätyksen lukemin 19,72. Se on kuusi senttiä Fanny Roosin vanhaa ulkoradoilla työntämää Ruotsin rekordia enemmän.

Ennätyksen itselleen saadakseen Johanssonin oli tosin ensin tehtävä dopingtesti. Se ei käynyt noin vain.

Pikkukilpailussa ei ollut testaajia paikalla, joten Johanssonilla oli ongelma ratkaistavana.

Hän päätti lentää Denveriin, noin 800 kilometrin ja kahden tunnin matkan.

– Olen saanut tästä paljon kysymyksiä. Lincolnissa ei ollut ketään, joka olisi voinut testata minua. Joten lensin kirjaimellisesti Denveriin pissalle. Nyt menen kotiin, sänkyyn ja nukkumaan, hän sanoi Instagram-videolla Expressenin mukaan.

"Kuin olisin uusi ihminen"

Ruotsin urheiluliiton tiedotteessa Johansson kertoi tietäneensä pystyvänsä työntämään pitkälle, mutta 19,72:ta hän ei odottanut.