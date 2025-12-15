Ruotsalainen yleisurheilulegenda Carolina Klüft kilpaili 13 vuoden tauon jälkeen ja voitti ylivoimaisesti.
Carolina Klüft voitti huippu-urallaan seitsenottelussa olympiakullan, kolme maailmanmestaruutta ja kaksi Euroopan mestaruutta. Arvokisakultia tuli myös halliviisiottelussa, ja pituushypyssäkin nainen menestyi leiskauttaen muun muassa MM-hallipronssia.
Yksi Ruotsin kaikkien aikojen parhaista yleisurheilijoista päätti uransa 29-vuotiaana vuonna 2012.
Ylivoimainen voitto
Eilisiltana Klüft teki kuitenkin salaisen paluun, kuten Expressen muotoilee. Hän kilpaili kuulantyönnössä pienessä Julruschen 2025 -kilpailussa.
Yleisessä sarjassa oli kaikenikäisiä miehiä ja naisia.
Klüft voitti ylivoimaisesti. Legenda lennätti rautapallon 11,11 metriin.
Se oli 2,43 metriä enemmän kuin kisan kakkosella ja parhaalla miehellä Erik Tholénilla.
"Kolme työntöä paikaltaan"
Mutta mikä homma Klüftin kilpaileminen oli?