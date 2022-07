Yleisurheilun MM-kisat käynnistyvät – tässä lajissa Suomella mahdollisuus todelliseen jymypaukkuun

Suomella on mukana kisoissa suuri 36 urheilijan joukkue. Tätä enemmän urheilijoita on ollut vain Helsingin kotikisoissa 1983 ja 2005. Järvinen nostaa todennäköisimmiksi menestyjiksi Eugenessa seiväshyppääjä Wilma Murron, estejuoksija Topi Raitasen, keihäsmiehet Lassi Etelätalon ja Oliver Helanderin, moukarinaiset Silja Kososen sekä Krista Tervon ja kolmiloikkaajat Senni Salmisen ja Kristiina Mäkelän, kun puhutaan paikoista 8-12 parhaan joukkoon.

Murto oli Tokion olympialaisissa paras suomalainen yleisurheilija sijoittuen loppukilpailussa viidenneksi. Murto ylitti tuolloin korkeuden 450, joka on myös hänen tämän kauden parhaansa. Myös Elina Lampela on ylittänyt saman korkeuden. Sillä ollaan maailmanlistalla jaetulla 36:lla tilalla. Maailman kärkitulos on Yhdysvaltojen Sandi Morrisilla (482). Se on myös huomioitavaa, että Murron viime kesän Suomen ennätystulos 472 riittäisi maailmantilastossa kolmanneksi. Myös Saga Andersson (kauden paras 445) on mukana seiväshypyssä.