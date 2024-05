Suomella historiallinen mahdollisuus yleisurheilun EM-kisoissa

Wilma Murrolla on puolustavana Euroopan mestarina osallistumisoikeus EM-kisojen seiväskisaan. Hänen takanaan Elina Lampela ja Saga Andersson ovat myös kisapaikan suhteen vahvoilla, sillä heillä on EM-kisoihin vaadittava tulosraja 450 tehtynä. Lampela ponkaisi ennätyksensä 456 viime vuonna Paavo Nurmi Gamesissa, ja Saga Anderssonin ennätys 450 on myös peräisin viime kesältä.